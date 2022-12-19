«Скалони повезло, что он работает в эпоху Месси. У него еще нет опыта, а Дешам заменами перевернул тяжелую игру». Талалаев о финале ЧМ-2022

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Андрей Талалаев оценил работу тренеров в финале ЧМ-2022.

Сборная Аргентины обыграла Францию (3:3, 4:2 по пен.).

«Фишка с Ди Марией, ведь мы не могли предположить, что Скалони это сделает, а он сделал, пошел на этот шаг [выпустив Анхеля с первых минут].

Скалони во многом повезло, что он работает в эпоху Месси, а вот по поводу его решений тренерских, то дебют матча он выиграл, но после перерыва был провал, когда французы сделали замены.

У него еще нет опыта, а у Дешама есть, и Дешам заменами перевернул очень тяжелую игру», — сказал главный тренер «Торпедо».

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ

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