Дешам о будущем: «Встречусь с президентом федерации, а там будет видно. Не хочу об этом говорить»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам не подтвердил, что останется на своей должности.

«Даже если бы все прошло хорошо, я бы сейчас не дал ответа. превыше всего. Я встречусь с президентом федерации в начале года, как и планировалось, а там будет видно.

Сегодня я не хочу об этом говорить», – сказал Дешам.

Дешам о финале ЧМ-2022: «Сожалений было бы меньше, проиграй Франция 0:3. Когда прикасаешься к чему-то, а оно выскальзывает из рук, становится лишь тяжелее»

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ