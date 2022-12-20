«Роналду вел переговоры с «Марселем» летом. Ему стоило перейти, он талантлив, хоть и староват, и еще мог бы наводить страх на соперников». Посол «Олимпика» о Криштиану

Экс-защитник Базиль Боли рассказал о летних контактах « » с Криштиану Роналду.

«Роналду вел переговоры с «Олимпиком». Я думаю, ему стоило перейти, он мог бы кое-что дать французскому чемпионату.

Он талантливый футболист, пусть даже и староват. Но во Франции он бы еще смог наводить страх на соперников. К тому же он , это бренд», – сказал посол «Марселя».

«У Роналду нет вариантов в Европе, хотя он хотел остаться. Есть одно предложение – от «Аль-Насра». Ди Марцио о будущем форварда