«Роналду вел переговоры с «Марселем» летом. Ему стоило перейти, он талантлив, хоть и староват, и еще мог бы наводить страх на соперников». Посол «Олимпика» о Криштиану

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Экс-защитник Базиль Боли рассказал о летних контактах «Марселя» с Криштиану Роналду.

«Роналду вел переговоры с «Олимпиком». Я думаю, ему стоило перейти, он мог бы кое-что дать французскому чемпионату.

Он талантливый футболист, пусть даже и староват. Но во Франции он бы еще смог наводить страх на соперников. К тому же он Криштиану Роналду, это бренд», – сказал посол «Марселя».

«У Роналду нет вариантов в Европе, хотя он хотел остаться. Есть одно предложение – от «Аль-Насра». Ди Марцио о будущем форварда

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