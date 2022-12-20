«Роналду вел переговоры с «Марселем» летом. Ему стоило перейти, он талантлив, хоть и староват, и еще мог бы наводить страх на соперников». Посол «Олимпика» о Криштиану
Экс-защитник Базиль Боли рассказал о летних контактах «Марселя» с Криштиану Роналду.
«Роналду вел переговоры с «Олимпиком». Я думаю, ему стоило перейти, он мог бы кое-что дать французскому чемпионату.
Он талантливый футболист, пусть даже и староват. Но во Франции он бы еще смог наводить страх на соперников. К тому же он Криштиану Роналду, это бренд», – сказал посол «Марселя».
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