Во сколько играют Манчестер Сити – Ливерпуль, Кубок английской лиги, 22 декабря, время начала матча
В четверг, 22 декабря, сыграют Манчестер Сити и Ливерпуль в рамках Кубка Английской Лиги.
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- Игра пройдет на стадионе «Этихад Стэдиум».
- Встречу будет в прямом эфире показывать канал Setanta Sports.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
- Начало матча запланировано на 23:00 по московскому времени.
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