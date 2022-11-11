Во сколько играют Манчестер Сити – Ливерпуль, Кубок английской лиги, 22 декабря, время начала матча

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В четверг, 22 декабря, сыграют Манчестер Сити и Ливерпуль в рамках Кубка Английской Лиги.

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  • Игра пройдет на стадионе «Этихад Стэдиум».
  • Встречу будет в прямом эфире показывать канал Setanta Sports.
  • Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
  • Начало матча запланировано на 23:00 по московскому времени.

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