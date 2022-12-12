Манчестер Сити — Ливерпуль прогноз на матч 22.12.2022, Кубок английской лиги

В четверг, 22 декабря, в матче 1/8 финала Кубка английской лиги, Манчестер Сити сыграет с Ливерпулем. Игра состоится в 23:00 по московскому времени.

Отметим, что обе команды проведут первый официальный поединок после прошедшего мундиаля. Наставник «горожан» Хосеп Гвардиола сетовал на составителей календаря, отмечая, что к игре в его распоряжении есть только 4-5 игроков, не участвовавших в Чемпионате мира в Катаре.

🌟Забирай фрибет до 10 000₽ и сделай футбольные вечера еще жарче!🔥

Рекомендуемая ставка: победа Манчестер Сити (1.97), ТБ 1.5 (1.18).

Обе команды проводили товарищеские встречи во время паузы на Чемпионат мира, об итогах этих матчей поговорим далее. Наш прогноз на матч Манчестер Сити — Ливерпуль поможет вам сделать осмысленную ставку на игру.

Манчестер Сити

«Горожане» во время паузы на Чемпионат мира в Катаре, провели только одну игру, проведя поединок с испанской Жироной 17 декабря, и победив 2:0 — голы на свой счет записали Кевин де Брюйне и Эрлинг Холанд.

Что касается выступления команд до мундиаля, то Манчестер Сити обыграл в ЛЧ Севилью (3:1), победил Фулхэм (2:0) и Челси (2:0). Также команда умудрилась проиграть Брентфорду (1:2).

Статистика и цифры:

Манчестер Сити не проигрывает в 7 из 9 последних матчей;

В последних 5 играх Манчестер Сити пропускает в среднем 0.80 гола за игру, и забивает по 2.00 мяча за матч;

Манчестер Сити забивает в 6 последних матчах;

Манчестер Сити забивает в 10 из 12 последних матчей против Ливерпуля.

Ливерпуль

Ливерпуль 16 декабря играл с Миланом и разгромил своего соперника со счетом 4:1. В составе красных голами отметились Салах, Алькантара, и дважды Дарвин Нуньес. Также команда 11 декабря уступила Лиону (1:3).

В остальных официальных матчах в преддверии мундиаля, Ливерпуль играл с Тоттенхэмом (2:1), Дерби Каунти (0:0, по пенальти в Кубке лиги Ливерпуль был сильнее).

Статистика и цифры:

Ливерпуль пропускает в 3 последних матчах, и забивает в 3 последних матчах;

Ливерпуль забивает в 7 последних матчах против Манчестер Сити;

В последних 5 играх Ливерпуль забивает в среднем 2.00 гола за игру и пропускает, в среднем, 1.20 гола за матч.

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч Манчестер Сити – Ливерпуль

Предыдущие 20 очных встреч команд чаще заканчивались победой Ливерпуля: красные обыгрывали соперника 10 раз, 5 матчей были сведены к ничьей, а еще в пяти матчах победу одержали «горожане».

Однако в предстоящей встрече именно подопечные Гвардиолы выглядят фаворитами матча. Команда демонстрирует лучшую форму по сравнению с красными и, вероятно, сумеет преодолеть сопротивление мерсисайдцев. Предположим, что голов в поединке будет забито немного, но мяч побывает в сетке ворот обеих команд. Что ждет нас точно, так это обилие борьбы и настоящий накал страстей, из которого победителем выйдет Манчестер Сити.

🌟Забирай фрибет до 10 000₽ и сделай футбольные вечера еще жарче!🔥

Где смотреть матч Манчестер Сити – Ливерпуль