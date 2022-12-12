Клопп о паузе на ЧМ-2022: «Мне хорошо, я отдыхал 3 недели. Но игрокам придется тяжело»

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Юрген Клопп поделился мнением о паузе на матчи ЧМ-2022.

– Присоединятся ли к команде игроки, участвовавшие в турнире в Катаре?

– Нет, пока нет. Дарвин Нуньес присоединится к нам завтра [12 декабря], а остальные получат неделю отдыха после чемпионата мира, чтобы восстановить разум и тело.

А потом мы играем довольно скоро, 22 декабря с «Манчестер Сити» в Кубке лиги. Это тяжело настолько, насколько вообще возможно.

– Как вы восприняли перерыв на время проведения ЧМ-2022?

– Мы много говорили об этом. Для меня это было очень хорошо, потому что у меня было три недели отдыха, и теперь мы тренируемся. Но что касается футболистов...

Финал [ЧМ-2022] состоится 18 декабря, а 22-го вновь начнется кубок, [затем матчи] 26-го, 30-го, 2 января, 5-го или 6 января. Так что [игры] идут плотно друг за другом. И это проблема, но не для меня, – сказал главный тренер «Ливерпуля».

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ

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