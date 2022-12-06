У Роналду есть предложение только от «Аль-Насра». Форвард еще не дал согласия на переход

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

У нападающего Криштиану Роналду есть только одно предложение о работе.

Как сообщалось ранее, переговоры с футболистом, покинувшим «Манчестер Юнайтед» по соглашению сторон, ведет «Аль-Наср» из Эр-Рияда.

Как утверждает ESPN, это не просто лучшее предложение, которое есть у 37-летнего португальца, а единственное. При этом никаких документов Роналду еще не подписывал и ни на что согласия не давал. Решение будет принято после чемпионата мира в Катаре.

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