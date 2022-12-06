У Роналду есть предложение только от «Аль-Насра». Форвард еще не дал согласия на переход
У нападающего Криштиану Роналду есть только одно предложение о работе.
Как сообщалось ранее, переговоры с футболистом, покинувшим «Манчестер Юнайтед» по соглашению сторон, ведет «Аль-Наср» из Эр-Рияда.
Как утверждает ESPN, это не просто лучшее предложение, которое есть у 37-летнего португальца, а единственное. При этом никаких документов Роналду еще не подписывал и ни на что согласия не давал. Решение будет принято после чемпионата мира в Катаре.
Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ
Комментарии