У нападающего есть только одно предложение о работе.

Как сообщалось ранее, переговоры с футболистом, покинувшим по соглашению сторон, ведет из Эр-Рияда.

Как утверждает ESPN, это не просто лучшее предложение, которое есть у 37-летнего португальца, а единственное. При этом никаких документов Роналду еще не подписывал и ни на что согласия не давал. Решение будет принято после чемпионата мира в Катаре.

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