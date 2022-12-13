Тренер «Аль-Насра» Гарсия о Роналду: «Любой был бы рад тренировать такую великую звезду»

Главный тренер «Аль-Насра» Руди Гарсия ответил на вопрос о возможном подписании .

– Среди тех, кто участвовал [на ], был Криштиану Роналду, которым интересуется «Аль-Наср», каким вы его запомнили? Вы думали о том, каково было бы тренировать его?

– Последние кадры – это слезы Криштиану, идущего в раздевалку. Это был волнующий момент, очень сильный, возможно, это была его последняя игра на чемпионате мира, а с другой стороны, были эмоции марокканцев.

Я прокомментировал матч для TF1. Я запомню эти четвертьфиналы из-за пережитых эмоций, эмоций Марокко и эмоций Криштиану.

Я ничего не могу сказать о Криштиану, потому что в противном случае это сразу же появится заголовках: «Гарсия о Роналду». Что я вижу, так это мыльную оперу, но это важно для продвижения «Аль-Насра».

– Но у меня остаются сомнения, как бы вы убедили такого футболиста играть в «Аль-Насре»?

– Я думаю, что любой тренер был бы рад тренировать такую великую звезду, как Криштиану, и уже в ноябре 2021 года я был очень близок к переходу в «Юнайтед». Они выбрали , но я дважды встречался с Джоном Мерто и Дарреном Флетчером (директорами – прим.).

Я был очень близок к тому, чтобы тренировать этот клуб, и я был очень мотивирован. Кто бы не был мотивирован тренировать «Юнайтед»? Один только интерес со стороны «Юнайтед» позволил мне быть уверенным в своих амбициях в будущем.

– Несколько месяцев назад вы уже отмечали, что были близки к «Юнайтед», была ли у вас уже тогда какая-то особая миссия для Криштиану?

– Ничего особенного, но я всегда думал, что великими игроками легче всего руководить, потому что они очень умны. Я убедился в этом на примере в «Роме», – сказал Гарсия.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ