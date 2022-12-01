«Юристы Роналду изучают предложение «Аль-Насра» на 200 млн евро в год. У него еще есть топ-класс для ЛЧ, но найти хороший вариант зимой всегда сложно!» Романо о Криштиану
Фабрицио Романо поделился сведениями о будущем Криштиану Роналду.
«На столе у Роналду есть предложение от «Аль-Насра» – по 200 млн евро за сезон до июня 2025 года. Юристы Криштиану изучают все детали этого предложения, а также коммерческих сделок, доходы от которых тоже включены в эту сумму.
Без понятия, каким будет решение Роналду. Он еще ничего не решил, а я не сижу у него в голове, поэтому предсказать невозможно... Но предложение есть.
По-моему, у него еще есть топ-класс для игры в Лиге чемпионов, но найти хороший вариант в январе всегда сложно!» – написал Романо в колонке для CaughtOffside.
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