«Юристы Роналду изучают предложение «Аль-Насра» на 200 млн евро в год. У него еще есть топ-класс для ЛЧ, но найти хороший вариант зимой всегда сложно!» Романо о Криштиану

поделился сведениями о будущем .

«На столе у Роналду есть предложение от – по 200 млн евро за сезон до июня 2025 года. Юристы Криштиану изучают все детали этого предложения, а также коммерческих сделок, доходы от которых тоже включены в эту сумму.

Без понятия, каким будет решение Роналду. Он еще ничего не решил, а я не сижу у него в голове, поэтому предсказать невозможно... Но предложение есть.

По-моему, у него еще есть топ-класс для игры в Лиге чемпионов, но найти хороший вариант в январе всегда сложно!» – написал Романо в колонке для CaughtOffside.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ