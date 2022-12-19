«Вот когда нужно танцевать – после победы». Кин, критиковавший Бразилию, об Аргентине на ЧМ-2022

Рой Кин напомнил о танцах сборной Бразилии после победы на ЧМ-2022.

«Посмотрите, какие это прекрасные сцены. Просто здорово. Танцуйте все, что хотите. Они будут танцевать в отеле, и я желаю им удачи. Они будут танцевать следующие 10 лет. Вот когда нужно танцевать – после победы», – сказал экс-хавбек «Манчестер Юнайтед».

Во время чемпионата мира Кин раскритиковал игроков и тренера сборной Бразилии, которые танцевали после голов в матче 1/8 финала против Южной Кореи (4:1).

Кин о Бразилии: «Не понимаю, как тренер может танцевать, когда игра еще не закончилась. Почему это нормально? Танцуйте в раздевалке или в ночном клубе»

Кин о танцах Бразилии: «Это неуважение к сопернику, еще и тренер – нехорошо. Это как смотреть «Танцы со звездами»

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ