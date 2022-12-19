Аргентина в 3 последних финалах обыграла действующих чемпионов мира и победителей Кубка Америки и Евро

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Аргентина в 3 последних финалах выиграла у действующих победителей крупных турниров.

В июле 2021 года в финале Кубка Америки Аргентина выиграла у Бразилии (1:0), которая на тот момент была действующими обладателем этого трофея.

В июне 2022 года Аргентина, как обладатель Кубка Америки, сыграла с Италией (3:0), которая является действующим чемпионом Европы, в Финалиссиме и победила со счетом 3:0.

Вчера Аргентина стала чемпионом мира, обыграв Францию, которая завоевала этот трофей в 2018 году.

Мы никогда не забудем эту Аргентину. Ни-ког-да

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ

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