Кин о танцах Бразилии: «Это неуважение к сопернику. Еще и тренер присоединяется – нехорошо»

Рой Кин раскритиковал поведение сборной Бразилии.

Команда Тите разгромила Южную Корею (4:1) в 1/8 финала .

«Мне такое не нравится. Я понимаю, что это часть культуры, но считаю, что это неуважительно по отношению к соперникам.

Забито четыре гола, и всякий раз следует танец. Я не против первого раза, но они продолжают танцевать, да еще и тренер присоединяется. Меня это не радует, это нехорошо», – сказал экс-хавбек «Манчестер Юнайтед» в эфире ITV.

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