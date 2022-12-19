Роналдо о победе Месси на ЧМ: «Прощание, достойное гения. Он был капитаном целой эпохи»

поздравил с победой на ЧМ-2022.

«Футбол этого парня загоняет в угол любого соперника. Я видел, как многие бразильцы вместе с людьми со всего мира болели за Месси в этом наэлектризованном финале.

Прощание, достойное гения, который был не только лучшим на чемпионате мира, но и капитаном целой эпохи.

Поздравляю, Месси!» – написал бывший нападающий сборной в твиттере.

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