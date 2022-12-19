Аршавин о Месси: «Теперь будет соревноваться с Пеле и Марадоной, что он лучший в истории»

оценил победу сборной над Францией (3:3, 4:2 пен.) в финале .

Форвард аргентинцев сделал дубль и реализовал послематчевый 11-метровый в этой игре.

«Это был великий матч. Месси перебил все.

Теперь уже будет соревноваться с Пеле и , что он лучший игрок в истории», — сказал экс-игрок сборной России.

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