Гари Линекер: «У Месси дар от богов футбола. Наблюдать за его игрой почти два десятилетия – настоящая честь»
Гари Линекер высказался о Лионеле Месси после победы Аргентины на ЧМ-2022.
«Наблюдать за игрой Лионеля Месси почти два десятилетия – настоящая честь. Мгновение за мгновением – завораживающий футбол, наполненный умопомрачительной радостью.
У Месси дар от футбольных богов. Так рад, что он поднял над головой главный трофей в нашем виде спорта.
Спасибо и поздравляю, чемпион», – написал бывший нападающий сборной Англии.
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