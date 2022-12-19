Гари Линекер: «У Месси дар от богов футбола. Наблюдать за его игрой почти два десятилетия – настоящая честь»

Теги ПСЖ Лионель Месси Гари Линекер лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу ЧМ-2022 Футбол

Гари Линекер высказался о Лионеле Месси после победы Аргентины на ЧМ-2022.

«Наблюдать за игрой Лионеля Месси почти два десятилетия – настоящая честь. Мгновение за мгновением – завораживающий футбол, наполненный умопомрачительной радостью.

У Месси дар от футбольных богов. Так рад, что он поднял над головой главный трофей в нашем виде спорта.

Спасибо и поздравляю, чемпион», – написал бывший нападающий сборной Англии.

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