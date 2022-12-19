Каррагер назвал Месси лучшим игроком всех времен после победы Аргентины на ЧМ-2022. Марадона – 2-й, Пеле – 3-й
Джейми Каррагер считает Лионеля Месси лучшим игроком всех времен.
После победы Аргентины на ЧМ-2022 бывший защитник «Ливерпуля» и сборной Англии выложил список игроков, которые, по его мнению, являются лучшими в истории.
На первое место Каррагер поставил Лионеля Месси, на второе – Диего Марадону, на третье – Пеле, на пятое – Зинедина Зидана.
На четвертую строчку Каррагер поместил либо Криштиану Роналду, либо Роналдо. Он написал Ronaldo, не уточнив, о ком именно идет речь.
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