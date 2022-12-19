Алан Ширер: «У Месси и Альвареса прекрасная связка. Хулиан понимает игру Лео и создает для него пространство»

поделился мнением о связке и .

«У Альвареса с Месси хорошее взаимопонимание, учитывая, что Хулиан не выходил в старте в первой игре. Он провел отличный турнир, он понимал, когда и как нужно бежать, а еще зарабатывал пенальти.

Именно Альварес понимает игру Месси и делает так много для него. У них прекрасная связка. Он забегает за спины, защитники бегут за ним, и это создает больше пространства для Месси», – сказал экс-форвард сборной Англии в эфире BBC.

Аргентина обыграла Францию в финале ЧМ-2022 (3:3, по пенальти – 4:2).

Альварес – идеальная девятка для Месси: пашет за двоих, создает пространство Лео для магии и забивает (это важно, Лаутаро)

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ