Мэддисон о финале ЧМ-2022: «Результат не определял, является ли Месси лучшим в истории. Но я рад, что теперь нет никаких споров 🐐»

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Джеймс Мэддисон поделился мнением о финале ЧМ-2022.

Сборная Аргентины стала чемпионом мира, обыграв Францию (3:3, по пенальти – 4:2).

«Те, кто разбирается в футболе, знают, что результат этого матча не определял, является ли Месси лучшим игроком в истории или нет.

Но все же я так рад, что он сделал это для всех, кто думал, что ему это необходимо. Теперь нет никаких споров. 🐐», – написал хавбек сборной Англии и «Лестера» в твиттере.

При помощи эмодзи козла обозначается аббревиатура GOAT («лучший на все времена» – прим.).

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