Гари Линекер: «Если Месси выиграет ЧМ, это будет самый красивый финал самой невероятной карьеры. Может, 4:3 с голом Лео на 90-й?»

поделился ожиданиями от финала ЧМ-2022.

– Какие надежды возлагаете на воскресный финал?

– Надеюсь на отличную игру. Думаю, на этом чемпионате мира было несколько отличных матчей. В футбольном плане он действительно хорош.

Возможно, четыре года назад было больше захватывающих матчей, но на этом турнире много поздних поворотов – голландцы сделали камбэк против Аргентины на последних минутах, невероятный камбэк Хорватии против Бразилии и большие сюрпризы на ранних стадиях.

Процветают и африканские сборные – каждая из них выиграла по матчу. А Марокко стало первой африканской страной, вышедшей в полуфинал. Было много положительных моментов. Надеюсь, в финале получим повторение матча четырехлетней давности, когда встреча 1/8 финала закончилась 4:3 в пользу .

Может быть, в этот раз все будет наоборот. И гол Месси на 90-й минуте пришелся бы очень кстати! Но какая бы команда ни победила, она заслужит это.

– Значит, романтик в вас будет болеть за Месси?

– Думаю, в глубине души – да. Я просто наслаждался его карьерой. Он так много дал футболу. Доставлял мне удовольствие на протяжении почти двух десятилетий. Я смотрел сотни, сотни и сотни его матчей.

И нет ни одной игры, даже в его обычные дни, когда он не делает что-то, о чем я думаю: «Как ты это делаешь?» Думаю, было бы идеально.

Франция – очень хорошая команда. И я не думаю, что это повлияет на то, что мы думаем о Месси, если он не выиграет. Но если Лео победит, это будет самый красивый финал самой невероятной карьеры, – сказал бывший футболист сборной Англии.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию финала , где сыграют и Франция. Начало – в 18:00 по московскому времени.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ