Линекер об Аргентине: «Напоминает ту, что выиграла ЧМ-1986. Тогда были Вальдано и Марадона, теперь – Альварес и Месси»

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Гари Линекер сравнил сборную Аргентины на ЧМ-2022 с чемпионским составом 1986 года.

«Эта сборная Аргентины, на мой взгляд, очень похожа на ту, что выиграла чемпионат мира в 1986 году.

Они очень агрессивны, у них много сильных, мощных игроков, пусть и не самых одаренных, на всех позициях.

Но у них есть действительно хороший центральный нападающий. В 1986 году это был Хорхе Вальдано, а теперь – Хулиан Альварес.

А затем они отдают мяч гению – сначала Марадоне, а теперь и Месси. Аналогичный подход, но будет ли этого достаточно?» – сказал бывший игрок сборной Англии.

В финале ЧМ-2022 сборная Аргентины сыграет против сборной Франции. Матч пройдет в воскресенье, 18 декабря.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ

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