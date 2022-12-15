Линекер об Аргентине: «Напоминает ту, что выиграла ЧМ-1986. Тогда были Вальдано и Марадона, теперь – Альварес и Месси»

сравнил сборную Аргентины на с чемпионским составом 1986 года.

«Эта сборная , на мой взгляд, очень похожа на ту, что выиграла чемпионат мира в 1986 году.

Они очень агрессивны, у них много сильных, мощных игроков, пусть и не самых одаренных, на всех позициях.

Но у них есть действительно хороший центральный нападающий. В 1986 году это был Хорхе Вальдано, а теперь – .

А затем они отдают мяч гению – сначала , а теперь и Месси. Аналогичный подход, но будет ли этого достаточно?» – сказал бывший игрок сборной Англии.

В финале ЧМ-2022 сборная Аргентины сыграет против сборной Франции. Матч пройдет в воскресенье, 18 декабря.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ