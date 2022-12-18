высказался о противостоянии Лео Месси и в финале .

«Если Мбаппе не сделает хет-трик или что-то особенное в финале, то, думаю, Месси получит «Золотой мяч» ЧМ-2022. Что касается «Золотой бутсы», то все ровно – один гол может решить борьбу либо в пользу Месси, либо в пользу Мбаппе.

Думаю, Месси признают лучшим игроком турнира, что бы ни случилось, учитывая стабильность его выступлений. Мбаппе выдал несколько отличных матчей, подарил нам несколько волшебных моментов, но и близко не так много, как Месси, и точно не в четвертьфинале и не в полуфинале.

Мбаппе показал немного магии в моменте со вторым голом в ворота Марокко, а Месси делал невероятные вещи весь турнир», – сказал бывший игрок сборной Англии.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча между и Францией. Начало – в 18:00 по московскому времени.

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