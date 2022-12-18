Гари Линекер: «Роналду – великий, но Месси может делать то, чего другие смертные не могут. За мою жизнь с ним может сравниться лишь Марадона, Пеле я не видел»

объяснил, что отличает от других футболистов.

– Вы никогда не скрывали своего восхищения Месси, поэтому не могли бы объяснить, что именно вам понравилось в его игре в Катаре?

– Он подошел к турниру в отличной форме с « ». И было несколько захватывающих моментов – невероятный гол против Мексики, ассист против Нидерландов. Месси был признан лучшим игроком матча против Австралии, и, конечно, его замечательный ассист в полуфинале.

Но Лионель не только ассистирует и забивает голы, это мелочи, которые люди, возможно, не замечают. Когда его зажимают три или четыре игрока, а он вдруг находит способ вывернуться. Его видение паса, вес паса, его удары по воротам. Думаю, это отличает его от других.

Я не видел Пеле, так как был очень молод, но за мою жизнь только Марадона может сравниться с [Месси] в том, что он делает вещи, которые другие смертные не могут сделать.

Можно сравнивать людей статистически по количеству голов. Очевидно, что Роналду – великий футболист, но что отличает Месси даже от величайших игроков, так это способность делать то, что другие не могут.

– единственный другой футболист, которому это удавалось. И он не делал этого в течение такого периода времени, как Месси. Так что, возможно, это дает Лионелю преимущество.

Думаю, после победы на Кубке Америки с его плеч свалился груз всего мира, и он стал играть свободнее, а за последние три-четыре года нашла способ побеждать. И способ, который подходит Месси.

Это очень похоже на команду 1986 года Марадоны – очень жесткая, бескомпромиссная, трудолюбивая с очень хорошим центральным нападающим, как это было при Вальдано и сейчас при Альваресе. Остался всего один шаг, – сказал бывший футболист сборной Англии.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ