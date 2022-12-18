Совладелец «МЮ» провел переговоры с потенциальными инвесторами из Саудовской Аравии и Катара

Совладелец « » Аврам Глейзер провел переговоры с потенциальными инвесторами.

Случилось это во время поездки в Доху на . Потенциальные инвесторы были в том числе из Саудовской Аравии и Катара.

Семья Глейзеров в ноябре объявила о намерении «изучить стратегические альтернативы» для «МЮ», «включая новые инвестиции, продажу или другие сделки».

Raine Group, выступающая в качестве эксклюзивного финансового консультанта «Манчестер Юнайтед», нацелена на полную продажу клуба в первом квартале 2023 года по цене от 6 до 7 млрд фунтов.

Характер переговоров между Глейзером и различными группами, с которыми он встречался в Дохе, неясен. У Глейзера есть и другие деловые интересы в регионе.

Некоторые представители финансового мира скептически относятся к тому, что страна Персидского залива будет заинтересована в покупке клуба по такой высокой цене. Но Глейзер использовал свой визит на Ближний Восток для проведения переговоров с потенциальными инвесторами.

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