«МЮ» хочет де Йонга, но его вряд ли купят в случае трансфера Беллингема. Есть интерес и к Кудусу из «Аякса»

«Манчестер Юнайтед» интересны Френки де Йонг и Мохаммед Кудус.

По данным The Telegraph, английский клуб еще не отказался от мысли о трансфере полузащитника «Барселоны». Прошлым летом « » вел долгие переговоры о его переходе, однако де Йонг предпочел остаться в каталонском клубе.

Де Йонга связывают теплые отношения с тренером «Юнайтед» Эриком тен , с которым они вместе работали в «Аяксе». «МЮ» сохраняет интерес к 25-летнему полузащитнику, однако маловероятно, что в ходе летнего трансферного окна состав команды пополнят и Джуд Беллингем, и Френки.

Кроме того, в шорт-лист «Манчестер Юнайтед» входит атакующий полузащитник « » и сборной Ганы Мохаммед Кудус. С ним тен Хаг тоже работал в прошлом. Сообщалось, что 22-летний футболист хочет уйти из «Аякса» зимой.

В этом сезоне де Йонг забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу в 17 матчах за «Барселону». У него 1 мяч и 1 голевая в 5 играх за сборную Нидерландов на ЧМ-2022.

На счету Кудуса 10 голов и 2 ассиста в 21 игре за «Аякс» в этом сезоне. За сборную Ганы на ЧМ-2022 он забил 2 гола в 3 матчах.

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