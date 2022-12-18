«МЮ» хочет де Йонга, но его вряд ли купят в случае трансфера Беллингема. Есть интерес и к Кудусу из «Аякса»
«Манчестер Юнайтед» интересны Френки де Йонг и Мохаммед Кудус.
По данным The Telegraph, английский клуб еще не отказался от мысли о трансфере полузащитника «Барселоны». Прошлым летом «Ман Юнайтед» вел долгие переговоры о его переходе, однако де Йонг предпочел остаться в каталонском клубе.
Де Йонга связывают теплые отношения с тренером «Юнайтед» Эриком тен Хагом, с которым они вместе работали в «Аяксе». «МЮ» сохраняет интерес к 25-летнему полузащитнику, однако маловероятно, что в ходе летнего трансферного окна состав команды пополнят и Джуд Беллингем, и Френки.
Кроме того, в шорт-лист «Манчестер Юнайтед» входит атакующий полузащитник «Аякса» и сборной Ганы Мохаммед Кудус. С ним тен Хаг тоже работал в прошлом. Сообщалось, что 22-летний футболист хочет уйти из «Аякса» зимой.
В этом сезоне де Йонг забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу в 17 матчах за «Барселону». У него 1 мяч и 1 голевая в 5 играх за сборную Нидерландов на ЧМ-2022.
На счету Кудуса 10 голов и 2 ассиста в 21 игре за «Аякс» в этом сезоне. За сборную Ганы на ЧМ-2022 он забил 2 гола в 3 матчах.
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