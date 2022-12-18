Эррера заплакал, говоря про «МЮ»: «Фанаты признали меня игроком года, но клуб не предложил контракт, как другим. Было больно»
Андер Эррера заплакал, вспомнив решение «Манчестер Юнайтед» не продлевать с ним контракт.
«Мне было сложно уходить, потому что за 5-6 месяцев до этого я думал, что мне предложат новое соглашение.
Сейчас не лучшее время для того, чтобы говорить о плохом, но после моего третьего сезона в клубе я ожидал чуть большего. Я был признан игроком года по версии фанатов, а клуб не стал летом предлагать мне новый контракт, как это было в случае с другими футболистами. Мне было больно, если честно.
Я думал, что заслужил контракт, клуб считал иначе. После этого ситуация изменилась, потому что я был недоволен этим моментом.
Когда до конца контракта оставался год, со мной связались, но мне ситуация казалась неправильной. Я с уважением относился к своему договору до конца, бился за клуб, но менеджеры обратились ко мне в неподходящий момент – по моему мнению, мнению агента, мнению моей семьи», – сказал футболист «Атлетика», утирая слезы.
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