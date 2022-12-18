Хорхе Вальдано: «Месси – гений, а тысяча матчей дает гению мудрость. Он чаще ходит, но его влияние не снизилось»

назвал капитана сборной Аргентины Лионеля Месси гением.

– Что еще можно сказать о Месси? У нас уже не хватает слов, Хорхе...

– Очень тяжело отыскать слова. Помню, как в конце 1970-х один бразильский журналист, которого я очень уважаю, сказал о Пеле: «Я, который живу за счет слов, потерял их все!»

Когда речь идет о Месси, начинается какой-то литературный конкурс. Очень сложно, потому что он синтезирует в себе все. Так было и с Марадоной. Ему тоже хватало 10 секунд, чтобы показать нам, что такое футбол.

– Появится ли еще одна версия Месси? В ходе его карьеры мы уже видели двух Месси.

– Он гений, а тысяча матчей дает гению мудрость. В один прекрасный день он перешел с позиции правого вингера на позицию ложной девятки и начал революцию прямо на «Бернабеу».

Для того, что мы видим сейчас, нужно было время. Это решение не тренера, а времени. Ему пришлось адаптироваться к более ритмичному футболу.

Месси стал чаще ходить, но его влияние от этого не снизилось. Особенно в команде, которая знает, как играть рядом с гением. Это нелегко, – сказал победитель ЧМ-1986 и бывший генеральный директор «Реала».

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию финала , в котором сыграют Аргентина и Франция. Начало – в 18:00 по московскому времени.

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