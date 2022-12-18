поделился прогнозом на финал между Францией и Аргентиной.

«Прогноз: Франция победит Аргентину со счетом 3:1 и выиграет чемпионат мира.

Мбаппе забьет дважды, Гризманн станет лучшим игроком матча, Месси будет плакать», – написал телеведущий, недавно взявший скандальное интервью у Криштиану Роналду.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча между Аргентиной и Францией. Начало – в 18:00 по московскому времени.

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