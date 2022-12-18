«Франция победит 3:1. Мбаппе забьет дважды, а Месси будет плакать». Морган о финале ЧМ
Пирс Морган поделился прогнозом на финал ЧМ-2022 между Францией и Аргентиной.
«Прогноз: Франция победит Аргентину со счетом 3:1 и выиграет чемпионат мира.
Мбаппе забьет дважды, Гризманн станет лучшим игроком матча, Месси будет плакать», – написал телеведущий, недавно взявший скандальное интервью у Криштиану Роналду.
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча между Аргентиной и Францией. Начало – в 18:00 по московскому времени.
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