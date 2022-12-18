Лотар Маттеус: «Месси – футболист тысячелетия. Он уже 17-18 лет доставляет удовольствие своей игрой»

Теги ПСЖ Лионель Месси Лотар Маттеус лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу ЧМ-2022 Футбол

Лотар Маттеус назвал Лионеля Месси игроком тысячелетия.

«Для меня Месси – футболист тысячелетия, потому что доставляет удовольствие своей игрой мне и другим любителям футбола на протяжении последних 17-18 лет», – сказал Маттеус.

Сегодня Аргентина сыграет с Францией в финале ЧМ-2022. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 18:00 по московскому времени.

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