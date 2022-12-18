«Хочу победы Месси больше, чем нашей сборной». Аргентинский боксер Мартинес перед финалом ЧМ-2022
Аргентинский боксер Серхио Мартинес высказался о финале ЧМ-2022.
– Если бы вы могли исключить какого-то игрока сборной Франции из состава на финал, то кто бы это был?
– Мбаппе, конечно. Это самый доминирующий игрок сборной Франции, и, возможно, на чемпионате мира вместе с Месси. На поле он похож на Усэйна Болта. Думаю, в финале решится, кто получит приз лучшему игроку турнира, – Мбаппе или Месси.
Но надеюсь, что это будет Лионель, потому что победы Месси я хочу больше, чем всей Аргентины. Я хочу, чтобы он выиграл. То же самое со мной случалось при Марадоне, – сказал бывший чемпион мира по боксу в первом среднем весе.
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча между Аргентиной и Францией. Начало – в 18:00 по московскому времени.
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