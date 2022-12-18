«Хочу победы Месси больше, чем нашей сборной». Аргентинский боксер Мартинес перед финалом ЧМ-2022

Теги ПСЖ Лионель Месси Сборная Франции по футболу лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу Диего Марадона Усэйн Болт Серхио Мартинес ЧМ-2022 Килиан Мбаппе Футбол

Аргентинский боксер Серхио Мартинес высказался о финале ЧМ-2022.

– Если бы вы могли исключить какого-то игрока сборной Франции из состава на финал, то кто бы это был?

– Мбаппе, конечно. Это самый доминирующий игрок сборной Франции, и, возможно, на чемпионате мира вместе с Месси. На поле он похож на Усэйна Болта. Думаю, в финале решится, кто получит приз лучшему игроку турнира, – Мбаппе или Месси.

Но надеюсь, что это будет Лионель, потому что победы Месси я хочу больше, чем всей Аргентины. Я хочу, чтобы он выиграл. То же самое со мной случалось при Марадоне, – сказал бывший чемпион мира по боксу в первом среднем весе.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча между Аргентиной и Францией. Начало – в 18:00 по московскому времени. 

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ

Опрос

Месси станет чемпионом мира?
41624 голосa
Да
68%
Лионель Месси
Нет
32%
Криштиану Роналду

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные