«Хочу победы Месси больше, чем нашей сборной». Аргентинский боксер Мартинес перед финалом ЧМ-2022

Аргентинский боксер Серхио Мартинес высказался о финале .

– Если бы вы могли исключить какого-то игрока сборной из состава на финал, то кто бы это был?

– Мбаппе, конечно. Это самый доминирующий игрок сборной Франции, и, возможно, на чемпионате мира вместе с Месси. На поле он похож на Усэйна Болта. Думаю, в финале решится, кто получит приз лучшему игроку турнира, – Мбаппе или Месси.

Но надеюсь, что это будет Лионель, потому что победы Месси я хочу больше, чем всей Аргентины. Я хочу, чтобы он выиграл. То же самое со мной случалось при Марадоне, – сказал бывший чемпион мира по боксу в первом среднем весе.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча между и Францией. Начало – в 18:00 по московскому времени.

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