Сильвестр о том, как помешать Месси: «Надо накрывать его до получения мяча, иначе будет слишком поздно»

Экс-защитник сборной Франции Микаэль Сильвестр рассказал, как помешать Лионелю Месси.

«В первую очередь надо прервать снабжение Месси мячом. И очень важно подбираться поближе к нему до того, как он получает мяч, иначе будет уже слишком поздно – вот насколько он хорош.

Когда корпус Лионеля развернут к воротам соперника, отобрать у Месси мяч почти невозможно. В таком случае защитник, скорее всего, нарушит правила. Так что надо стараться накрывать его до того, как он получает мяч.

Я думаю, что приз лучшему игроку турнира достанется тому, что выиграет в финале. И Месси, и Мбаппе провели прекрасный турнир, забивали и показывали хороший футбол. Но до финала нельзя говорить, кто лучший игрок», – сказал Сильвестр.

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