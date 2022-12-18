«Мбаппе уничтожил Аргентину в 2018-м, но сейчас будет не так легко. Он концентрируется только на атаке, его фланг уязвим». Мерфи о финале ЧМ

Дэнни Мерфи поделился мыслями о перед финалом .

Сегодня в финале турнира сыграют сборные Франции и Аргентины.

«Я видел, как Килиан Мбаппе уничтожил Аргентину в матче прошлого чемпионата мира, который закончился со счетом 4:3. На этот раз ему будет не так легко затмить . Теперь Аргентина – совсем другая команда, более дисциплинированная и менее открытая, чем в России.

Кроме стартовой игры турнира против Саудовской Аравии и безумных 15 минут против Нидерландов, Аргентина выглядела очень надежно в обороне и очень гибко тактически, используя разные схемы. Будет интересно посмотреть, сыграют ли они с вингбеками, чтобы остановить Мбаппе. Так хотело сыграть до тех пор, пока не вмешались травмы.

Уверен, Лионель Скалони посмотрит на то, за счет чего Марокко доставило Франции проблемы, хотя правый защитник Аргентины Науэль Молина не так атлетичен, как Кайл Уокер и Ашраф Хакими, два предыдущих соперника Мбаппе.

Не думаю, что в этот раз мы увидим семь голов, но ставки настолько высоки, что игра будет очень привлекательной. Момент волшебства может решить исход плотного матча, и весь мир будет ждать его от Месси или Мбаппе.

Мои разум и сердце говорят разные вещи. Логика говорит, что Франция лучше, но я бы хотел победы Аргентины. Из-за Месси и из-за фанатов их сборной, которые внесли огромный вклад на этом турнире.

Месси был невероятен в трех предыдущих матчах и забил в каждом из них. Сможет ли он сделать это в последний раз? Аргентина может надеяться на то, что Мбаппе разрешают концентрироваться только на атаке. Это делает Францию уязвимой на его фланге.

Дидье Дешам должен решить этот вопрос, выпустив Маркуса Тюрама на левый фланг и передвинув Мбаппе в центр нападения.

Шансы – 50 на 50. Я тоже так думаю. Считаю, победит, но, возможно, судьба преподнесет Месси этот трофей», – написал экс-хавбек «Ливерпуля» в колонке для Daily Mail.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча между Аргентиной и Францией. Начало – в 18:00 по московскому времени.

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