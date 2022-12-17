Венгер о финале ЧМ-2022: «На Месси такого давления еще никогда не было»

поделился мнением о ключевых участниках игры Аргентины с Францией на .

«Два футболиста находятся под давлением из-за необходимости показать что-то особенное в финале. У Франции это Мбаппе. А на Месси, который должен сделать что-то особенное для , такого давления определенно еще никогда не было.

Также очень влиятельными и важными футболистами на этом турнире были Оливье Жиру, от которого перед началом ЧМ этого не ожидали, и Хулиан Альварес, чье значение тоже возросло за время соревнования», – сказал глава отдела глобального развития ФИФА.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ