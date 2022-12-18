Хорхе Вальдано: «Месси заслужил победу на ЧМ, если есть божественная справедливость»

считает, что заслужил победу на чемпионате мира.

– Как вы думаете, Месси заслужил победу на чемпионате мира своей карьерой, или эта мысль слишком романтична для реалий современного футбола?

– Многие об этом говорят. Я виделся с Мауро Силвой. И если бразилец об этом говорит, то, значит, об этом должны сказать миллионы людей. Месси заслужил этот титул, если божественная справедливость существует.

Но я говорю это на эмоциях. Есть и другие эмоции, не такие как у меня, и они тоже имеют право на жизнь. И божественное правосудие обычно встречается нечасто, – сказал победитель ЧМ-1986 и бывший генеральный директор «Реала».

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча между и Францией. Начало – в 18:00 по московскому времени.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ