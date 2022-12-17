Гвардиол – самый молодой автор гола Хорватии на ЧМ. Он превзошел достижение Олича
Йошко Гвардиол стал самым молодым автором гола Хорватии на чемпионате мира в истории.
Защитник в возрасте 20 лет и 328 дней отметился забитым мячом в матче за 3-е место на ЧМ-2022 против Марокко.
Гвардиол превзошел достижение Ивицы Олича, который забил в ворота Италии на ЧМ-2002 в возрасте 22 лет и 267 дней.
Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча Хорватия – Марокко.
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