Гвардиол – самый молодой автор гола Хорватии на ЧМ. Он превзошел достижение Олича

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Йошко Гвардиол стал самым молодым автором гола Хорватии на чемпионате мира в истории.

Защитник в возрасте 20 лет и 328 дней отметился забитым мячом в матче за 3-е место на ЧМ-2022 против Марокко

Гвардиол превзошел достижение Ивицы Олича, который забил в ворота Италии на ЧМ-2002 в возрасте 22 лет и 267 дней.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча Хорватия – Марокко.

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