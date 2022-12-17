Гвардиол – самый молодой автор гола Хорватии на ЧМ. Он превзошел достижение Олича

стал самым молодым автором гола на чемпионате мира в истории.

Защитник в возрасте 20 лет и 328 дней отметился забитым мячом в матче за 3-е место на против .

Гвардиол превзошел достижение , который забил в ворота Италии на ЧМ-2002 в возрасте 22 лет и 267 дней.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча Хорватия – Марокко.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ