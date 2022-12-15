«Хорваты слишком уважительно отнеслись к Аргентине. Будь это не Месси, Гвардиол отобрал бы мяч». Экс-форвард «Атлетико» и «Вердера» Богданович о ЧМ-2022

Раде Богданович прокомментировал поражение сборной в 1/2 финала .

Хорватская команда уступила со счетом 0:3, дубль в матче сделал Хулиан Альварес, а Лионель Месси забил и отдал голевой пас.

«У меня сложилось впечатление, что хорваты отнеслись к Аргентине слишком уважительно. Будь это не Месси, отобрал бы у него мяч, но я думаю, что он уважал его. Это, пожалуй, один из немногих матчей, в котором нет победителей, и в то же время победили все. Есть Аргентина, которая забила три гола и вышла в финал, Месси, отдавший голевую передачу и забивший гол.

Но также есть и Хорватия, которая заслуживает уважения. Для меня они победители, несмотря на поражение. Они добились максимума, учитывая, что у нас нет таких нападающих, как у Аргентины», – сказал бывший нападающий « » и « ».

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