Йошко Гвардиол: «Смогу рассказать детям, что оборонялся против Месси 90 минут»

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Защитник сборной Хорватии Йошко Гвардиол рассказал об игре против форварда Лионеля Месси.

«В какой-то степени это был приятный опыт, хотя я уже и играл против него на клубном уровне в прошлом сезоне. Игра за клуб отличается от игры за национальную команду.

Я как минимум смогу рассказывать детям о том, что оборонялся против Месси 90 минут. Надеюсь, мы возьмем реванш в следующий раз», – заявил футболист «Лейпцига».

Аргентина в полуфинале ЧМ-2022 разгромила Хорватию (3:0), а Месси, обыграв Гвардиола, отдал результативный пас.

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