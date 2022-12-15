Гвардиолу делали обезболивающий укол перед матчем с Аргентиной. У защитника, которого обыграл Месси, были проблемы с ногой

рассказал, что играл в полуфинале с повреждением.

На 69-й минуте матча форвард сборной Аргентины Лионель Месси обыграл Гвардиола на левом фланге хорватской обороны и отдал голевой пас Хулиану Альваресу, который забил третий гол.

«Игра в субботу для нас – большой финал, мы боремся за медаль. Мы совершим великое дело, если возьмем бронзу. Но у нас есть проблемы с игроками.

[Йошко] Гвардиолу сделали укол обезболивающего перед игрой, у него были проблемы с ногой. Брозович тоже плохо себя чувствовал. Посмотрим – в субботу нам нужны будут все игроки. Те, у кого будут проблемы, не сыграют. Мы обновим состав», – сказал главный тренер сборной Хорватии.

сыграет в матче за бронзовые медали ЧМ-2022 против сборной . Игра пройдет в субботу, 17 декабря.

«Сити» и «МЮ» готовы заплатить за Йошко Гвардиола 100 миллионов евро: в полуфинале Месси обыграл его как ребенка🔥😱

Йошко Гвардиол – это почти полный тезка Хосепа Гвардиолы. Откуда в Хорватии такая фамилия?

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ