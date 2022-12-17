Невилл о Португалии на ЧМ-2022: «Не расценивал бы это как провал Роналду, для него это сверхдостижение – в 37 лет делать то, что он делает»

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Гари Невилл не считает, что Криштиану Роналду провалил  ЧМ-2022

Сборная Португалии дошла до 1/4 финала, где уступила Марокко (0:1).

«Я бы не стал расценивать это как провал Криштиану, для него это сверхдостижение – делать то, что он делает в 37 лет.

Дело в том, что его оставили вне стартового состава, и том, насколько разочаровывающей и слабой была Португалия как команда, отставая в счете в игре против Марокко», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед». 

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ

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