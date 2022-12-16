Роналду и еще 6 игроков Португалии не поблагодарили Сантуша публично после ухода из сборной

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Криштиану Роналду и еще 6 игроков Португалии не поблагодарили Фернанду Сантуша публично.

68-летний специалист покинул пост главного тренера сборной после 8 лет работы с командой.

Из 26 футболистов, вызванных Сантушем на ЧМ-2022, на данный момент 7 человек никак не прокомментировали уход тренера. Среди них: Криштиану Роналду, Диогу Кошта, Жозе Са, Антониу Силва, Жоау Пальинья, Рубен Невеш и Рафаэл Леау.

Первым Фернанду Сантуша поблагодарил Пепе, написавший пост в инстаграме. Затем его примеру последовали Бернарду Силва, Вильям Карвалью, Бруну Фернандеш и другие игроки.

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