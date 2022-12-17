«Месси уже стоит в одном ряду с Марадоной и изначально был выше Роналду». Колосков о звездах
Вячеслав Колосков считает Лионеля Месси и Диего Марадону звездами одной величины.
«Для меня Месси уже стоит в одном ряду с Марадоной, и не важно, выиграет ли он чемпионат мира. Я давно отношу его к человеку такой же гениальности, как Марадона.
Да и спор Месси или Роналду для меня давно закрыт, но споры будут постоянно. Для меня изначально Месси был выше Роналду», – сказал почетный президент РФС.
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