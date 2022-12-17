«Месси уже стоит в одном ряду с Марадоной и изначально был выше Роналду». Колосков о звездах

Теги ПСЖ Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Лионель Месси лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу Диего Марадона ЧМ-2022 Футбол

Вячеслав Колосков считает Лионеля Месси и Диего Марадону звездами одной величины.

«Для меня Месси уже стоит в одном ряду с Марадоной, и не важно, выиграет ли он чемпионат мира. Я давно отношу его к человеку такой же гениальности, как Марадона.

Да и спор Месси или Роналду для меня давно закрыт, но споры будут постоянно. Для меня изначально Месси был выше Роналду», – сказал почетный президент РФС.

В финале ЧМ-2022 сборная Аргентины сыграет в воскресенье с Францией.

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