Гари Невилл: «Хочу, чтобы Роналду остался в АПЛ. Он забьет 20 голов в 30 матчах, где бы ни играл. Может, 20 в 20»

надеется, что будет играть в клубе АПЛ.

«Я надеюсь, что он обретет счастье и найдет клуб, в котором он будет играть и забивать голы, которые, как мы знаем, он умеет забивать. Он забьет 20 голов в 30 матчах, где бы ни играл. Может быть, даже 20 голов в 20 матчах, зная его.

Но каким он видит конец своей карьеры? Видит ли он конец своей карьеры в низших лигах? Или он видит ее в одной из высших лиг и игре на этом уровне?

Надеюсь, последнее. Надеюсь, он сможет найти клуб в высшей лиге, даже в . Я бы хотел, чтобы он остался в Премьер-лиге в клубе, где он будет играть впереди. И мы сможем наблюдать за ним каждую неделю», – сказал бывший футболист « ».

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