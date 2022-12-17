Невилл о ЧМ-2022: «Аргентина сплотилась вокруг Месси и использовала его сильные стороны, я думал, что Португалия сделает то же самое с Роналду. Есть ощущение, что планы изменились»
Гари Невилл высказался о вылете Криштиану Роналду с чемпионата мира.
В 1/4 финала сборная Португалии уступила Марокко – 0:1.
«Я думаю, что после того, как Португалия вылетела, Криштиану Роналду почувствует, что он не дотянул.
Аргентина как команда сплотилась вокруг Месси и использовала его сильные стороны, я думал, что Фернанду Сантуш и Португалия сделают то же самое с Роналду. Просто такое ощущение, что на турнире произошло что-то, что привело к изменению этих планов.
Когда Роналду оставляют на скамейке, это становится новостью мирового масштаба. Мне было жаль Криштиану, который в конце шел по туннелю в слезах. Это не может произвести хорошее впечатление, потому что ты знаешь, что он никогда больше не сыграет на этом турнире», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед».
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