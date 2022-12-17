Невилл о ЧМ-2022: «Аргентина сплотилась вокруг Месси и использовала его сильные стороны, я думал, что Португалия сделает то же самое с Роналду. Есть ощущение, что планы изменились»

высказался о вылете с чемпионата мира.

В 1/4 финала сборная уступила Марокко – 0:1.

«Я думаю, что после того, как Португалия вылетела, Криштиану Роналду почувствует, что он не дотянул.

как команда сплотилась вокруг Месси и использовала его сильные стороны, я думал, что и Португалия сделают то же самое с Роналду. Просто такое ощущение, что на турнире произошло что-то, что привело к изменению этих планов.

Когда Роналду оставляют на скамейке, это становится новостью мирового масштаба. Мне было жаль Криштиану, который в конце шел по туннелю в слезах. Это не может произвести хорошее впечатление, потому что ты знаешь, что он никогда больше не сыграет на этом турнире», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед».

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ