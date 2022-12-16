Невилл о будущем клубе Роналду: «Он должен играть, ведь Криштиану на лавке – магнит для проблем. Он один из величайших в истории»
Гари Невилл считает, что Криштиану Роналду должен переходить в клуб, где будет стабильно играть.
«Вряд ли есть какие-то сомнения в том, что Криштиану хочет и должен играть. В противном случае он не будет счастлив и не смирится с этим.
Если только не случится смена взглядов или подхода. И клуб с футболистом не проведут честный разговор: «Приходи и играй за нас, но ты будешь сидеть на скамейке запасных каждую вторую неделю и бороться за свое место».
Правда, мы видели в двух последних его командах – «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии, – что это не очень хорошо для обеих сторон.
Думаю, давление, оказываемое на него скамейкой запасных, и то, что он так важен для медиа и болельщиков, что он один из величайших игроков в истории футбола, делают Роналду на лавке магнитом для проблем клуба, потому что в центре внимания оказывается игрок, которого нет на поле, а не футболисты, которые играют», – сказал бывший футболист «Манчестер Юнайтед».
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