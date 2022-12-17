Маурисио Почеттино: «Месси – особенный, сверхчеловек, суперигрок. Как и Марадона»

Маурисио Почеттино сравнил и .

«Очень важно уважать Месси. Он знает, что ему нужно делать, потому что он лучший игрок в мире, к тому же очень зрелый. Все решения, которые он принимает на поле, касаются его и Аргентины.

Я знаю, каково это – тренировать Месси, он был у меня в прошлом сезоне в «ПСЖ». Он олицетворял для меня то же самое, что и Марадона. Вы любуетесь им на расстоянии и думаете, что он лучший игрок в мире.

Он из тех футболистов, которые своей игрой вызывают улыбку и чувство гордости. Вы можете называть его особенным, сверхчеловеком или суперигроком. И когда вы встречаете таких игроков, например, Марадону, вы можете только восхищаться ими.

Месси – игрок, который знает все. У него есть способность читать происходящее на поле и понимать, что от него требуется команде. И если у тебя есть такой игрок, как и в случае с Марадоной, ты должен наслаждаться этим.

Когда он тренируется с тобой 90 минут или два часа, это невероятно. Так что для меня это был потрясающий опыт – иметь возможность тренироваться с ним.

Мотивация самого Месси просто потрясающая. Вы не найдете более конкурентоспособного игрока, чем он или Марадона. Они ненавидят проигрывать, даже больше, чем обычные игроки.

У них есть способность бороться за победу в каждой игре, в каждой сфере жизни. Месси первым приходит на тренировку, чтобы быть готовым к выходу на поле. Даже в тренировочных упражнениях у него совершенно другой уровень мотивации», – написал бывший тренер « » и «Тоттенхэма» в колонке для The Athletic.

Маурисио Почеттино: «Марадона хотел бы обнять Месси, поцеловать и благословить. Он поддерживает Аргентину из другого мира и поможет ей победить»

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