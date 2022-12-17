Почеттино о Месси: «Люди думают, что он тихий, но у него всегда был сильный характер. Благодаря камерам и технологиям мы видим настоящего Лео»

Маурисио Почеттино считает, что у сильный характер.

«Наблюдая за Месси на этом чемпионате мира, я чувствую, что он прибыл сюда в наилучшем состоянии, как физически, так и ментально, чтобы помочь выиграть Аргентине, даже в возрасте 35 лет.

Может быть, это потому, что он знает, что это будет его последний чемпионат мира, но сейчас он очень зрелый. Он точно знает, как ему нужно вести себя не только на поле, но и за его пределами.

И я думаю, лидерство, которое он демонстрирует, является причиной того, что люди наконец-то верят, что кубок мира вернется в Аргентину. Это видно по тому, как он управляет игрой, как он разговаривает с судьями, с Лионелем Скалони, даже с соперниками.

После четвертьфинала против Нидерландов, когда Аргентина выиграла по пенальти, я слышал, как некоторые люди сравнивали лидерство Месси с тем лидерством, которое раньше демонстрировал Марадона.

Сейчас Месси является тем лидером, который нужен Аргентине, и это огромный шаг для него. Дело не только в игре, которую мы от него ожидаем.

Люди думают, что он тихий, но иногда то, что вы видите со стороны, ошибочно. У него очень сильный характер. Он не говорит слишком много, но говорит, когда это необходимо.

Возможно, сейчас мы видим больше его разговоров благодаря камерам и технологиям. Мы видим настоящего Месси. Он всегда был таким. Люди любят рассуждать о мифах, а мы все знаем, что в футболе их очень много.

Сейчас Месси показывает себя с наилучшей стороны во всех отношениях, а когда происходит такое, ожидать можно только хорошего», – написал бывший тренер « » и «Тоттенхэма» в колонке для The Athletic.

сыграет с Францией в финале завтра, 18 декабря.

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