Маурисио Почеттино: «Марадона хотел бы обнять Месси, поцеловать и благословить. Он поддерживает Аргентину из другого мира и поможет ей победить»

сожалеет, что не увидит финал ЧМ-2022.

«Если в воскресном финале меня что-то и расстраивает, так это то, что моего героя Марадоны здесь нет, и он не увидит это. Думаю, мы все скучаем по Диего, который празднует голы Аргентины на трибунах, – будь то гол Месси, Хулиана или еще кого-то.

Это очень грустно, потому что он так много значил для аргентинского футбола, даже уже когда завершил карьеру. Помните, ведь он был тренером сборной Аргентины на ЧМ-2010. Он вошел в историю футбола и в историю Аргентины.

Я не знаю, что Марадона сказал бы Месси сейчас, если бы мог. Гений – это гений, они отличаются от всех остальных. Я лишь знаю, что Диего хотел бы обнять, поцеловать и благословить Месси.

Здорово думать об этом, но грустно вспоминать, что Диего не будет с нами в воскресенье, что он не поддержит Аргентину. Но я чувствую, что он поддерживает Аргентину из другого мира.

Он по-прежнему в наших мыслях. Он поможет сборной провести лучший матч и победить», – написал бывший тренер « » и «Тоттенхэма» в колонке для The Athletic.

Марадона скончался в ноябре 2020 года.

Финал ЧМ-2022, в котором встретятся Франция и , состоится в воскресенье, 18 декабря.

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