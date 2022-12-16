Усман Дембеле: «Франции надо сделать все, чтобы Месси меньше касался мяча. Он исключительный игрок, заставивший меня полюбить «Барсу»
Усман Дембеле высоко отозвался о Лионеле Месси.
«Месси – исключительный игрок. Один из тех, кто заставил меня полюбить «Баселону» наряду с Иньестой. Я провел с ним четыре замечательных года. Он обычный парень в раздевалке, помогает молодым игрокам.
Месси дал мне очень многое. Его трудно держать, и мы должны сделать все возможное, чтобы он как можно меньше касался мяча», – сказал вингер сборной Франции и «Барселоны».
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