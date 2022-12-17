Вильям Галлас: «Мбаппе может достичь высот Месси и Роналду. Килиан захочет побить все их рекорды»

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Вильям Галлас считает, что Килиан Мбаппе может повторить достижения Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

«Я думаю, что Килиан Мбаппе может достичь высот Месси и Роналду. Килиан захочет быть лучшим, и это будет у него на уме.

Месси и Роналду подают ему хорошие примеры, поэтому он захочет побить все их рекорды. Когда у тебя такой менталитет, приходится усердно работать долгое время.

С его способностями он может очень долго оставаться на высоком уровне и, безусловно, может приблизиться к двум легендам – Месси и Роналду», – сказал бывший игрок «Челси» и «Арсенала» в интервью Genting Casino.

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