Помощник Дешама о Мбаппе: «Выдающийся игрок, как Роналду и Месси. Ему нет равных по мастерству»

Помощник Дидье Дешама оценил талант .

уже забил девять голов на чемпионатах мира, хотя ему еще нет и 24 лет. Он выдающийся футболист, как Роналду и Месси, причем они забили [на чемпионатах мира] меньше.

Он принадлежит к элите, не имеет себе равных по мастерству и здорово проявляет свой творческий потенциал на поле. Ему нравится передвигаться по полю, он потрясающе техничен. И он показывает это в каждой игре», – сказал Ги Стефан.

На данный момент Мбаппе с пятью забитыми голами является лучшим бомбардиром . На двух турнирах, в которых нападающий и сборной Франции принял участие, он забил 9 мячей. Столько же мячей на всех чемпионатах мира забил , на счету 8 голов.

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