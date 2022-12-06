Помощник Дешама о Мбаппе: «Выдающийся игрок, как Роналду и Месси. Ему нет равных по мастерству»
Помощник Дидье Дешама оценил талант Килиана Мбаппе.
«Килиан Мбаппе уже забил девять голов на чемпионатах мира, хотя ему еще нет и 24 лет. Он выдающийся футболист, как Роналду и Месси, причем они забили [на чемпионатах мира] меньше.
Он принадлежит к элите, не имеет себе равных по мастерству и здорово проявляет свой творческий потенциал на поле. Ему нравится передвигаться по полю, он потрясающе техничен. И он показывает это в каждой игре», – сказал Ги Стефан.
На данный момент Мбаппе с пятью забитыми голами является лучшим бомбардиром ЧМ-2022. На двух турнирах, в которых нападающий «ПСЖ» и сборной Франции принял участие, он забил 9 мячей. Столько же мячей на всех чемпионатах мира забил Лионель Месси, на счету Криштиану Роналду 8 голов.
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