Давид Трезеге: «Поколение Месси, Роналду и Неймара меняется на новое – Мбаппе и Холанда, они зададут тренд на будущее. Килиан войдет в историю, придерживаясь своего курса»

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Давид Трезеге оценил игру Килиана Мбаппе

– Поговорим о Мбаппе. В свои 23 года он находится всего в одном голе от того, чтобы сравняться с вами по числу голов за сборную.

– И он это сделает. Он является образцом игрока, которого молодые люди берут в качестве примера на поле и за его пределами.

Вы уже замечаете эту смену поколения Месси, Неймара и Криштиану на новое – с Мбаппе и Холандом, которые зададут тренд на будущее.

Как игрок, Мбаппе – отличный образец. Быстрый, забивающий, отличный, дисциплинированный. Он стал полноценным игроком к 24 годам. Это настоящее и будущее французской сборной.

– Если Франция выиграет чемпионат мира, вы бы назвали Мбаппе одним из лучших игроков в истории сборной? На каком месте были бы вы?

– Статистика говорит сама за себя и ставит каждого на свое место в истории. Например, Фонтен вошел в историю, забив 13 голов на чемпионате мира.

Мбаппе прокладывает путь к тому, чтобы бить рекорды с помощью голов и титулов. Такова реальность. Мало-помалу эта тенденция начинает проявляться у самых выдающихся игроков. Ему немного не хватает для того, чтобы войти в историю, но он это сделает, придерживаясь своего курса, – сказал экс-форвард сборной Франции.

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